Sipin päivänä tarkastellaan räystäitä

Sipin päivä 15.2.

Helmikuun 15. päivä on kalenterissa Sipin ja Sipon sekä Sigfridin nimipäivä. Päivä on alkujaan 1000-luvulla eläneen Pyhän Sigfridin muistopäivä. Legendan mukaan Sigfrid tuli Englannista Ruotsiin kuningas Olavin pyynnöstä saarnaamaan kristinuskoa ja käännyttämään pakanoita. Sigfrid kohosi urallaan Växjön piispaksi. Hänellä on Ruotsissa samanlainen asema kuin meidän piispa Henrikillämme.

Suomessa Sigfridin eli Sipin-päivä on rytmittänyt maatalouden työkalenteria ja antanut vihjeitä kevään tulosta ja säästä.

Kanoja ja sikoja oli tietysti ruokittu sydäntalven ajan sisätiloissa, mutta Etelä-Suomessa Sipistä lähtien ne saivat etsiä osan ruuastaan omin neuvoin ulkosalta seinänvierustojen pälvistä ja tunkiolta. Elimäellä sanottiin, että "Sipristä sika seinustalle, kynttilästä kukko tunkiolle". Sanonnan ”kynttilä” viittaa 2.2. olevaan kynttilänpäivään.

Elikoilla oli osansa myös enteissä. Hyvä vuosi oli tiedossa, jos vesi tippui räystäältä jo sen verran, että kana sai juodakseen. Vuoden aikana saatavien munien määrä oli sama kuin kuinka monta tippaa kana sieltä joi.

Sipin päivän vesisade tietää vihreää ruohoa ja hiirenkorvia lehdissä toukokuun alkupuolella. Mutta jos Sipinä pyryttää, on jäljellä vielä 40 pyryä, uskottiin ainakin Heinolassa.