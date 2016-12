Marrasmessut meneillään

Valtimo-talo on tänään lauantaina täynnä jouluista tunnelmaa, kun perinteiset Marrasmessut ovat tuoneet paikalle niin ostajia kuin myyjiäkin. Tarjolla on tänäkin vuonna leivonnaisia, käsitöitä, joulukoristeita ja monenlaista pukinkonttiin sopivaa tavaraa. Myös hyvinvointituotteet ovat tänä vuonna laajasti esillä.

Myyjiä on tänä vuonna 45 eli vähän vähemmän kuin viime vuosina. Messuvastaava Maritta Nevalaisen mukaan joukossa on kuitenkin myös uusia myyjiä. Tuppurainen lumikeli on tuonut ongelmia, ja ainakin yksi pitkämatkalainen on joutunut tuotteineen sään takia joutunut jäämään messuilta pois.

Messuilla on pitkin päivää ohjelmaa koko perheelle. Lapsille on tarjolla satutuokioita.