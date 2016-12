Salmenkylässä etsitään vesivuotoa

Salmenkylässä on 200 taloutta ilman vettä. Syynä on putkivuoto, jota on yritetty paikallistaa jo toista päivää. Savi-Salmenkylän vesiosuuskunnan puheenjohtaja Niilo Kunnasranta kuvailee vuotoa suureksi. Putkistosta on kadonnut 20 kuutiometriä vettä tunnissa.

Vuoto on paikallistettu kahden kilometrin matkalle Viemenentien varteen. Vesi ei kuitenkaan nouse missään maan pinnalle. Kunnasranta pitää todennäköisenä, että vesi valuu putkistosta Verkkopuroon. Paikalla on parhaillaan kaivinkone kaivamassa putkea esiin.

Kunnasranta toivoo, että vuotopaikka löytyy tämän päivän aikana.