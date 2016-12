Salmenkylän vesikriisi jatkuu

Salmenkylässä on vesi poikki jo kolmatta päivää. Noin parisataa taloutta on edelleen ilman vettä. Eilisiltana vesiputkistosta korjattiin yksi vuotokohta Verkkopuron kohdalta, mutta tänään Viemenen järven rannasta löytyi vielä suurempi vuoto. Vesi valuu solkenaan järveen.

Vuotoa yritetään tällä hetkellä paikata. Vesiosuuskunnan puheenjohtaja Niilo Kunnasranta kertoo, että vuoto on erittäin vaikeassa paikassa.

– Se on lumisella kallion kielekkeellä niin pahassa paikassa, että hyvä, jos kaivinkone ei putoa Viemeneen. Tuuria pitää olla, Kunnasranta sanoo huolestuneena työmaalta.

Kunnasrannan mukaan tällä hetkellä vettä valuu hukkaan 18 kuutiota tunnissa, kun eilen hukkaan valui 23 kuutiota tunnissa.

Vuoto havaittiin maantain ja tiistain välisenä yönä kello yhden aikaan.