Kauppa kiihtyy jouluksi

Palloja, herkkuja, leluja, tonttulakkeja ja lemmikkien joulukalentereita. Huputitihummassa on varauduttu lahjomaan eläimiä mitä moninaisimmin tavoin. Vaikka yrittäjä Riikka Turunen panostaa joulumyyntiin, loppuvuosi ei ole kuitenkaan näkynyt piikkinä myyntiluvuissa.

– Joulukuu on vasta kolmanneksi paras kuukausi. Myyntiä on enemmän syyskuussa ja heinäkuussa. Luulen, että se johtuu syysloman ja kesän matkailijoista. He haluavat käyttää rahaa ja tulevat mielellään ostoksille.

Ruokamarketeissa joulu kuitenkin lisää myyntiä. Perinteiset jouluruuat kinkusta laatikoihin katoavat hyllyistä aaton tuntumassa, ja joulutunnelmaan virittäydytään etukäteen sesonkituotteilla.

– Kaikki juhlapyhät vaikuttavat meillä, joulu on toki merkittävin, se vähintäänkin tuplaa myynnin. Myyntipiikki on pari päivää ennen joulua. Huippu hieman vaihtelee sen mukaan, minä viikonpäivänä jouluaatto on, kertoo Jukolan Osuuskaupan toimitusjohtaja Raija Rantanen.

Nurmeksen Sportiassa myyntiä ovat joulun lisäksi vilkastuttaneet veronpalautukset ja aikaisin alkanut hiihtokausi. Kaupaksi menevät sukset, suksivoiteet sekä talvivaatteet. Perinteisten luistimien ja pehmeiden pakettien lisäksi pukinkonttiin haetaan sykemittareita.