Pukki ei ole ainoa, joka uurastaa jouluna

Moni yläkarjalainen ei ehdi tai pysty lomailemaan jouluna. Töissä saattaa kuitenkin olla tavallista rauhallisempaa. Esimerkiksi Valtimon koulukeskuksen keittiöllä on joulunaikaan hiljaisempaa, kun tavallisen 360:n ruokailijan sijaan ruokittavia on vain 60–70 kappaletta. Keittiössä työskentelee neljän sijaan kaksi henkeä, toinen heistä on tänä jouluna ravitsemistyöntekijä Mirja Kettunen.

– Joulunaika on mennyt ihan hyvin. Normaalista päivät poikkeavat siten, ettei ole koulua. Muuten rutiini on suurin piirtein sama kuin arkenakin, Kettunen kertoo.

Hinausyrittäjä Pasi Piironen Nurmeksesta on saanut tänä vuonna viettää jouluaan rauhassa perheen parissa. Piironen joutuu kuitenkin pitämään puhelimen ja tabletin aina lähettyvillä, jos joku sattuu tarvitsemaan apua tien päällä.

– Se on lähdettävä, kun puhelin soi. Perhe on kyllä tottunut jo siihen, hän sanoo.