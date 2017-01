Lokinlammella pilkittiin loppiaisena arktisissa oloissa

Pilkkimiehet ja -naiset pitivät pakkasta pilkkanaan Lokinlammen perinteisissä loppiaisen lohipilkeissä. Kisa oli samalla Itä-Suomen lohipilkki-cupin avajaiskilpailu, joka oli määrä pilkkiä jo joulukuussa Heinävedellä. Jää- ja säätilanne ei tuolloin kisaa sallinut. Loppiaisena tilanne oli vallan toinen, kun pakkanen paukkui Lokinlammella –32 asteen lukemissa.

Kaikkiaan jäälle uskaltautui 82 pilkkijää. Heistä kalaa sai 54 pilkkijää, yhteensä 144 kiloa.

– Niillä, jotka tällä kelillä lähtevät kisaan, kilpailuvietti on verissä ja pilkkiminen on sisäinen kutsumus. Heillä on aivan eri veriryhmä. Parhaat olivat jäällä avokäsin, ja rukkaset olivat repussa vain varalta, kuvaa Lokinlammen lohiapajaa isännöivä Jorma Roininen pilkkijöiden asennetta ja sitkeyttä.

Kilpailun järjestävä Nurmeksen Kalamiehet teki parhaansa pitääkseen kilpailijat kisavireessä kuskaamalla huoltopulkilla lämmintä juotavaa ja kuumia makkaroita välipalaksi.