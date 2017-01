Välskäri on jo väreissään

Valtimon vuodeosastosta remontoitu Välskärin palvelutalo on viimeistä vaille valmis. Harjannostajaisia vietettiin eilen keskiviikkona. Suurimmat muutostyöt on jo tehty, ja käytävien seinät ovat saaneet kirkkaat värinsä: violettia, vihreää ja keltaista. Jäljellä on enää lähinnä listoitushommia, alakattojen levyjen asentamista ja loppusiivousta.

Palvelutalon valmistuminen viivästyy maaliskuun alusta parilla viikolla lisätöiden vuoksi. Urakan aikana ilmeni, että myös siivous- ja huuhteluhuoneen pinnat kaipaavat uusimista ja salaojia on korjattava. Lisäksi Siun sote toivoi peruskeittiön muuttamista jakelukeittiöksi.

Lisäaikaa lisätöille on myönnetty maaliskuun 10. päivään saakka. Tilat kalustetaan maaliskuun aikana, ja ne on tarkoitus ottaa käyttöön huhtikuun alussa.