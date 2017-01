Sasta hakee yrityssaneeraukseen

Nurmeslainen Sasta oy on hakeutunut yrityssaneeraukseen. Erävaatteistaan tunnettu yhtiö jätti yrityssaneeraushakemuksensa Pohjois-Karjalan käräjäoikeudelle viime viikolla.

Sastan toimitusjohtaja Jari Saastamoinen kertoo, että yhtiö on ajautunut talousvaikeuksiin pitkittyneen laman ja Venäjän ruplan romahtamisen seurauksena. Hän odottaa käräjäoikeudelta päätöstä yrityssaneerauksesta parin viikon sisään.

Valoa on kuitenkin jo näkyvissä. Saastamoisen mukaan Venäjän kauppa on näyttänyt piristymisen merkkejä, ja pohjaa on rakennettu myös Ruotsin, Norjan ja Englannin markkinoille.

– Sieltä on jo tullutkin kasvua, mutta vauhti ei ole vielä riittänyt. Odotamme markkinoiden kehittyvän positiivisesti, Saastamoinen kertoo.

