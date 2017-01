Majataloille jälleen kunniaa

Yläkarjalaisen Majatalosta majataloon -porukan ja Karelia Cottagesin uusi yhteinen matkailutuote Hiljainen kantele on nostettu Suomen kulttuurimatkailun yhdeksi kärkituotteeksi. Culture Finland -kärkituotekilpailussa nostettiin esille kaikkiaan 20 matkailutuotetta.

Hiljainen kantele on päivän mittainen matkailupaketti, johon kuuluu kanteleen tuunaamista ja soittamista. Lopuksi matkailija saa kanteleen itselleen.

– Se on sellaista hiljentymistä ja keskittymistä, terapauttista toimintaa, selittää Minna Murtonen Äksyistä Ämmistä.

Majatalojen emännät ovat tällä hetkellä markkinoimassa uusia tuotteitaan Matkamessuilla ja Saksassa Grüne Woche -messuilla. Matkamessuilla julkistettiin, että Matkailutoimittajien kilta on valinnut Pohjois-Karjalan parhaaksi matkailukohteeksi.

– Aivan ihana positiivinen yllätys! Paljonhan sitä on yritetty tehdä töitä tämän eteen, iloitsee Karelia Expertin myyntisihteeri Kirsi Partanen.