Liikenne edelleen suljettu Koppelontiellä kuolonkolarin takia

Henkilöautoa ajanut keski-ikäinen valtimolainen nainen kuoli Koppelontiellä Valtimolla tapahtuneessa yhteenajossa tukkirekan kanssa tiistaiaamuna puoli kymmenen aikaan. Onnettomuus tapahtui noin viisi kilometriä Kuutostieltä Hiirikylään päin.

Liikenne Koppelontiellä on edelleen suljettu rekan nostotöiden ajaksi. Nurmeksen paloaseman asemamestari Sami Meriläinen arvelee, että tie on suljettu ainakin iltaan asti. Onnettomuuspaikan ohitse on järjestetty kiertotie.

Poliisin alustavien tutkimusten mukaan auto on heittelehtinyt tiellä juuri ennen törmäystä. Auto törmäsi rekan keulaan, ja molemmat ajoneuvot ajautuivat ulos tieltä. Rekka kaatui kyljelleen, ja kuormana olleet tukit levisivät maastoon.

Tiellä on 80 kilometrin nopeusrajoitus. Tapahtumapaikalla tie oli luminen, mutta se oli tavanomaisessa ajokunnossa.

Kuljettaja menehtyi välittömästi. Autossa mukana ollut nuorempi valtimolainen mies loukkaantui, ja hänet kuljetettiin hoidettavaksi Pohjois-Karjalan keskussairaalaan. Rekan kuljettaja loukkaantui lievästi, ja hänet vietiin Nurmeksen terveyskeskukseen tarkastettavaksi.

Poliisi on käynnistänyt esitutkinnan liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Myös liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta selvittää onnettomuuden syitä.