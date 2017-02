Kajaste sai uuden vetäjän

Kajasteen lavalla on vaihtunut yrittäjä. Parina viime kesänä Kajastetta pyörittänyt Kari Hurmemaa on jättänyt lavan tiettävästi talousvaikeuksien vuoksi. Hurmemaa pyöritti lavaa Rozzor-nimisellä yrityksellä, joka on ollut protestilistalla vuodesta 2015 lähtien. Yritys on saanut myös useita velkoomustuomioita.

Ensi kesänä lavaa lähtee pyörittämään artisti Arto Nuotio. Finlandersin solistina julkisuuteen noussut Nuotio vuokraa lavan Ruokolaisten veljeksiltä.

– Kävin Kajasteella keikalla viime kesänä ja ajattelin, että jos lava jää tyhjilleen, se on hävytöntä. Kajasteella on niin pirun kiva porukka, ja minusta se on ihan huippupaikka tanssilavaksi, Nuotio kertoo ajatuksen syntymisestä.

Kajasteen lavaemännäksi aikoo ryhtyä valtimolainen Anne Härkin. Arto Nuotio aikoo itse keikkailla ensi kesän, joten hän tarvitsee lavalle käytännön asioiden hoitajan.

– Tiedän kyllä, mihin olen ryhtynyt, Härkin kommentoi.