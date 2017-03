Kuntavaalien ehdokaslistoilla naisia vähän

Nurmeksessa valtuusto uusiutuu tulevissa vaaleissa huomattavan paljon. Nykyisistä valtuutetuista 40 prosenttia on jättäytynyt pois kuntavaaleista.

Erityisen suuri kato on käynyt naisista. Naisia Nurmeksen ehdokkaista on 30 prosenttia. Vain neljä nykyistä naisvaltuutetuista on asettunut ehdolle. Naisista politiikassa haluavat jatkaa vain Emmi Korkalainen, Reeta Rönkkö ja Anneli Ollilainen keskustasta ja Anni Savolainen SDP:stä.

Pois ovat jättäytymässä esimerkiksi Jaana Meriläinen (ps.), Anu Huusko (kesk.), Liisa Honkanen (sd.) ja Merja Makkonen (sd.), jotka kaikki ovat kaupunginhallituksen jäseniä.

Puolueilla on ollut vaikeuksia saada uusia naisehdokkaita poisjäävien tilalle. Perussuomalaisten listalla ei ole yhtään naista. Sosialidemokraatit saivat houkuteltua listoilleen vain neljä naista.

Parhaiten naisia on saanut listalleen keskusta, jonka ehdokkaista naisia on 42 prosenttia. Kokoomuksella naisehdokkaita on yksi ja kristillisdemokraateilla kaksi.

Valtuusto uusiutuu myös Valtimolla, jossa nykyisistä valtuutetuista kahdeksan jättää paikkansa. Nykyisistä naisvaltuutetuista politiikan jättävät tammi 15 -ryhmän Aune Hämynen ja Maija Pelkonen sekä SDP:n Elina Oinonen.

Valtimon kuntavaaliehdokkaista naisia on 14 eli naisten osuus listoilla on 34 prosenttia. Keskustan listalla naisia ja miehiä on täsmälleen yhtä paljon eli yhdeksän kumpiakin.

SDP on saanut listoilleen kolme naista ja vihreät ja perussuomalaiset molemmat yhden. Kristillisdemokraateilla, vasemmistoliitolla ja kokoomuksella naisia ei ole ehdokkaina.