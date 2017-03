Ylä-Karjalan luonnonystävät valloittivat Salmivaaran lumikenkäillen

Auto on pakattu lumikengillä, iloisilla retkeilijöillä ja tulistelutarvikkeilla. Suuntana on Salmivaara, Valtimolla sijaitseva kivikkoinen vaara, joka on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista.

Ylä-Karjalan luonnonystävien lumikenkäretken osallistujat noukitaan mukaan Nurmeksesta ja Valtimolta. Salmijärvellä retkeilijät purkautuvat ulos autoista, panevat lumikengät jalkaan ja nostavat reput selkään.

Kuuden hengen retkue lähtee etenemään kohti järven takana nousevaa vaaraa. Käynti on verkkaista, koska matkan varrella kuvattavaa ja ihmeteltävää riittää. Kulkeminen on suhteellisen helppoa, sillä luonnonystävät ovat tallanneet polun valmiiksi jo edellisenä päivänä.

Lumikengät riisutaan Salmijärven tulipaikalla. Aki Martikainen pilkkoo sytykkeitä, ja Hanna Harju tekee nuotion. Retkeläiset lisäävät lämmintä ylle ja kaivavat eväitä. Nokipannukahvin kera syödään munkkeja ja keskustellaan Salmivaaran alueesta.

– Metsäkonekoulu harjoittelee tuolla reunassa ja tekee aukkoja, se tekee alueesta uhanalaisen, Keijo Luoto toteaa.

– Jossain niidenkin on harjoiteltava. Jos ei metsäkoulu, niin joku muu laittaisi metsät sileäksi, Martikainen toteaa.