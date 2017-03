Kerjäläisiä ja tuputtavaa ruusukauppaa Nurmeksessa

Kaksi kerjäläistä aneli rahaa jumalanpalveluksen jälkeen evankelisluterilaisen kirkon pihassa Nurmeksessa sunnuntaina. Pariskunta oli ilmeisesti osallistunut myös messuun. Kirkkoherra Markus Kontiainen keskusteli noin 30-vuotiaiden miehen ja naisen kanssa jumalanpalveluksen jälkeen.

– He kertoivat olevansa Romanian Timisoarasta, jossa heillä on lapsia ja elämä on tiukkaa. Suomeen he olivat tulleet paremman elämän toivossa, Kontiainen kertoo.

Kirkkoherran mukaan pari oli kertonut lähtevänsä Nurmeksesta etelään päin. Seurakunta auttoi heitä jatkamaan matkaa.

– Ketään ei jätetä nälkäiseksi. Avustimme heidät eteenpäin tarjoamalla ruokaa, juomaa ja polttoainetta autoon, Kontiainen toteaa.

Poliisille ei ole tullut ilmoituksia kerjäläisistä, mutta maanantaina päivällä poliisipartio puuttui ruusujen kaupusteluun.

– Poliisipartiolla oli yksi tehtävä liittyen agressiiviseen ruusujen myymiseen Porokylässä, sanoo ylikonstaapeli Sari Kaartoaho.

Poliisin mukaan tämän tyyppiset poliisitehtävät ovat harvinaisia Ylä-Karjalassa.