Talvimarkkinoiden hiipumisesta huolestunut torikansa mieluilee Porokylän torille

Markkinaperinteen hiipuminen huolestuttaa torikansaa – yhtä lailla markkinakauppiaita kuin asiakkaita. Ilmiö on sama kautta maan. Sen on kokenut myös oman ompelimon villatuotteita kauppaava Ari Gulden. Kiireisimpinä vuosina mies teki torikauppaa noin 250 toripäivän vuosivauhdilla, nykyään enää noin 170 päivänä. Nurmeksen markkinat ovat kuuluneet Kotkan pojan markkinakalenteriin jo kymmenisen vuotta.

Kokemus on tuonut myös selkeän näkemyksen, mikä piristäisi hiipuvia talvimarkkinoita Nurmeksessa. Eteläisessä Suomessa suurimpana jarruna on markkinapaikkojen kalleus, mutta Nurmeksessa ongelmana on kahden keskuksen taajama.

– Markkinat pitäisi siirtää Porokylään, missä liikkuu enemmän ihmisiä. Tänä päivänä pitää mennä ihmisten keskelle, pitkän linjan torikauppias tietää.

Vaikka markkinaperinne on hiipumaan päin, on sillä edelleen sijansa sosiaalisessa kanssakäymisessä. Siellä missä on markkinat, kokoontuu takuuvarmasti myös toriparlamentti jos toinen.

– Aina tavatessa pistetään pienoisparlamentti pystyyn. Käsitellään asiat kuin Englannin hovissa konsanaan: ensin ylähuoneessa, sitten alahuoneessa ja asiat viimeistellään ulkohuoneessa. Näillä välikäräjillä ei kuitenkaan ole päätösvaltaa, Keijo Piirainen ja Jorma Nevalainen avasivat toriparlamentin kokouksen asialistaa ulkopuoliselle utelijalle.