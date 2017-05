Uusi linja veti hakijoita Nurmeksen ammattiopistoon

Syksyllä Nurmeksen ammattiopistossa alkava lähihoitajakoulutus on herättänyt kiinnostusta hakijoissa. Yhteishaussa uusi linja oli yksi suosituimmista.

– Vaihdoimme sähköalan koulutuksen lähihoitajakoulutukseen, kun sähköalalle ei ole ollut paljoa tulijoita. Hakijoiden perusteella vaihto oli hyvä. Linjan aloituspaikat täyttyvät varmasti, kommentoi rehtori Rauno Peura.

Kaiken kaikkiaan Nurmeksen ammattiopistoon haki yhteishaussa 52 ensisijaista hakijaa. Luku on jonkin verran noussut viime vuodesta, jolloin hakijoita oli 46. Aloituspaikkoja on viime vuoden tapaan 78.

Nurmeksen lukioon yhteishaun kautta haki ensisijaisesti 31 ja toissijaisesti puolenkymmentä. Pääosa hakijoista on nurmeslaisia, mutta kuusi hakijaa asuu Valtimolla ja yksi Lieksassa.

Valtimon ammattiopistoon yhteishaussa on hakeutumassa samankokoinen hakijajoukko kuin viime vuonna. Ensisijaisia hakijoita on 28 ja toissijaisia 21. Aloituspaikkoja Valtimolla on kasvatettu viime vuodesta kymmenellä, eli nyt opiskelemaan mahtuisi 39 hakijaa.