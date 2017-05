Lypsytilojen väheneminen on kääntänyt maidontuotannon laskuun

Pohjois-Karjalan maidontuotannossa suurimpana uhkana on maitotilojen väheneminen. Vielä takavuosina laskettiin, että maitotilojen määrä puolittuu kymmenen vuoden aikajaksolla. Nyt luopumisvauhti on kiihtynyt niin, että puolittumisaika on lyhentynyt kuuteen vuoteen.

Viime vuonna Itämaidon alueen tuottajista 164 tilaa lopetti maidontuotannon. Maitomäärä aleni sen myötä reilut kolme prosenttia. Koko maassa maitomäärä aleni alle puoli prosenttia.

Itäsuomalainen maidontuotanto ei Osuuskunta Itämaidon hallituksen puheenjohtaja Mikko Heikkisen ja osuuskunnan hallituksen ja Valion hallintoneuvoston jäsen Jukka Hakkaraisen mukaan kuitenkaan ui syvässä kriisissä, mutta tuotannossa on tehostamisen paikka.

– Takavuosina jatkavien tilojen tuotannon tehostaminen riitti pitämään tuotetun maitomäärän ennallaan. Nyt vähenemä alkaa näkyä myös tuotetussa maitomäärässä, Heikkinen kuvaa kehitystä.

Suurimpina syinä tuotannosta luopumiseen on eläköityminen ja jatkajien puute. Osa tuottajista pitää myös tämän hetken tuottajahintaa liian alhaisena.

– Maidon hinnan aleneminen vaikuttaa, ja investointipäätöksiä tehdään nyt harkiten. Investointisuunnitelmat ovat jumiutuneet monella tiloilla pöytälaatikoihin. Osansa siihen on tehnyt pankkien kiristämät lainavakuudet, Hakkarainen listaa.