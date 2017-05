Puukotkin näytteillä

Monella käsityöihmisellä pysyy puukko kädessä, mutta kaikkien käsissä puukkoja ei synny. Voitto Kortelaisella ja Martti Korhosella kuitenkin syntyy. Molemmat toivat puukkokurssilla tekemiään puukkoja Ylä-Karjalan kansalaisopiston kädentaitojen näyttelyyn Galleria Tykossa.

Korhonen teki kurssilla ensimmäiset puukkonsa, mutta Kortelainen on tehnyt puukkoja aikaisemminkin.

– Tämä on minun työpuukkoni, Kortelainen kertoo.

Puukossa yhdistyvät monet materiaalit. Kahvaosa on tehty visakoivusta ja terä tietenkin teräksestä, mutta puukkoon tarvitaan myös tuohta ja messinkiä. Lisäksi tarvitaan nahkaa tuppea varten.

– Tämä terä on hyvä isojen ahvenien perkuuseen, Kortelainen esittelee hieman käyrää terämallia.

Miehet aikovat jatkaa puukkoharrastusta. Heitä kiinnostaa Lieksassa kehitetty puukkomalli, Pielispuukko.

– Aika monipuolinen näyttelystä tulee, kädentaitojen opettaja Anitta Lukkarinen iloitsi vastaanottaessaan kansalaisopiston opiskelijoiden tuomia töitä.

Kansalaisopiston kursseilla on tänäkin lukuvuonna opiskeltu monenlaisia taitoja. Kädentaidon ryhmiä on Nurmeksessa kokoontunut peräti 19 ja Valtimolla seitsemän. Taitopaja-ryhmät kansalaisopisto on toteuttanut yhteistyössä Taito Pohjois-Karjalan kanssa.

Puukot eivät suinkaan ole ainoita kansalaisopiston näyttelyn metallitöitä. Esillä on hopeatyökurssilla tehtyjä koruja, ja metalliahan on toki myös klipsivirkatuissa laukuissa. Näyttelyyn on tuotu myös esimerkiksi kudonnaisia, askarteluja, puutöitä, tilkkupeittoja ja muita ompelutöitä.