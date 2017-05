Tavoitteena terveempi elämä

Kun Valtimon kirkkoherra Juhani Saastamoinen palasi viime kesänä muutaman kuukauden työvapailta, seurakuntalaiset hieraisivat silmiään ihmeissään: ulkoinen olemus oli huomattavasti keventynyt ja pidetty kirkonmies oli entistäkin iloisempi ja energisempi.

Kipinän elämäntapojen muuttamiseen Saastamoinen kertoo saaneensa terveydentilansa heikkenemisestä. Lääkkeitä kului, ja sairauksien ennuste ei ollut kovin hyvää kuultavaa.

Elämäntaparemontin myötä liikunta on löytynyt uudelleen. Maastohiihto on mieluinen harrastus, ja perhekortti kuntosalille on tuonut lapsetkin mukaan treeneihin.

Elämäntapojensa muuttamista Saastamoinen ei koe kovin vaikeaksi, koska tavoite on tärkeä: terveyden parantaminen. Keittiössä kokkaillaan edelleen samoja ruokia, vain annoskoot ovat pienentyneet.

– Taaksepäin katsottuna tämä on ollut helppoa, mutta liikunnan lisääminen ei tapahdu kuukausi- tai vuositasolla vaan joka päivä, kun kerään salikassiin kamppeet kasaan. Laiskan on vaikea lähteä, paljon helpompi on tulla pois, mies naurahtaa iloiten uudesta tilanteestaan.