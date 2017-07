Ei kurjuutta kummempaa

Kurjalan pariskunta sanailee ajankohtaisista asioista lehtiä selaillessaan. Tuomaksella on tapana epäillä kaikkea ja nähdä niin ikävien kuin iloistenkin uutisten takana synkkä pilvi. Ilona-rouva puolestaan näkee mustimmassakin pilvessä kultareunuksen.

– Minkä tähen juhlapuistikoksi pittää istuttuaa synkkä kuusikko? Niinkö synkkää se on tämä suomalaissuus? Eikö täällä koivujen kaupunnissa voisi olla koivuja?

– Aattelehan, miten mukavia ne on kuuset, kun talvellakkiin on vihreetä. Ja pittäähän sitä joululaulukaupunnissa olla kuusia. Söpöjähän ne on jouluna semmoset kuuset.

– No justiinsa. Eipähän tarvihe sitten rosvoloihen kovin kauvas mennä joulukuusivarkaissiin.