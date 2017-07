Pielisen messut käynnistyivät vilkkaasti

Pielisen messut Pielis-areenalla Nurmeksessa käynnistyivät lauantaina hyvin. Messupäällikkö Tarja Naumasen mukaan sisätiloissa oli lauantaina hyvinkin vilkasta, areenan ulkopuolella taas oli ollut hieman hiljaisempaa.

– Myyjät ovat olleet tyytyväisiä, ja sehän on tärkeintä. Ja ihmisillä on ollut aikaa jutella esittelijöiden kanssa, mikä on hyvä, Naumanen sanoo.

Kaksossisaret Anita Kaketti ja Anneli Eskelinen olivat saapuneet messuille Taivalkoskelta ja Lieksasta. Sisarten äiti asuu Nurmeksessa, ja messujen lisäksi viikonlopun ohjelmassa oli sukukokousta.

– Messut ovat olleet hyvät, mutta porukkaa on ollut vähän. Olemme täytelleet kilpailukuponkeja ja nauttineet maistiaisia, minkä olemme kerinneet, naiset toteavat.

Messut jatkuvat Pielis-areenalla huomenna sunnuntaina.