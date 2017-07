Ei kurjuutta kummempaa

Kurjalan pariskunta sanailee ajankohtaisista asioista lehtiä selaillessaan. Tuomaksella on tapana epäillä kaikkea ja nähdä niin ikävien kuin iloistenkin uutisten takana synkkiä pilviä. Ilona-rouva puolestaan näkee mustimmassakin pilvessä kultareunuksen.



– Parasta Suomen suvessa on juhannus ja valosat kesäyöt.



– Yöt sais olla pimmeempiä. Nii on valossaa että ee kunnolla nukutuksi saa.



– Elä ukko huoli, pian ne yöt tästään pimenee ja päivät lyhenee.



– Sittä sitä kaamosta piisaa masennuksee asti.