Välskärin palvelutalo on avannut ovensa

Valtimon vuodeosaston tiloihin remontoitu Välskärin palvelutalo on ollut kuukauden auki, ja toiminta uudessa palveluyksikössä on alkanut muotoutua. Noin puolet Välskärin hoitopaikoista on varattu pysyväishoitoa tarvitseville asukkaille, mikä poikkeaa palvelutalon alkuperäisistä suunnitelmista.



– Tarve vakituiselle palveluasumiselle huomattiin viime syksynä Siun soten rakentamisen aikaan, kertoo palvelujohtaja Hannele Komu Siun sotesta.



Nuva-kuntayhtymän alkuperäinen idea Välskärin remontoimisessa oli saada lisää tiloja jatkohoitoon ja muuhun tilapäiseen kuntouttamiseen. Uudessa palvelutalossa on petipaikkoja 15, joista 8 on tarkoitettu tilapäisille asukkaille ja 7 pysyville asukkaille.



Tilojen remontoinnin lisäksi Siun sote on suunnitellut kuntoutuksen tehostamista uusilla palveluilla. Uudistuneessa Välskärissä tarjotaan asukkaille muun muassa fysioterapeutin palveluja



– Fysioterapeutti ei ole palvelukodin palkkalistoilla, mutta hänellä on työtilat rakennuksessa. Noin kahtena päivänä viikossa hän auttaa hoitajia esimerkiksi asukkaiden oikeaoppisessa ulkoiluttamisessa, sanoo vastaava sairaanhoitaja Tiina Korhonen.