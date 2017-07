Puukoulusta suunnitellaan kulttuurin keskittymää

Valtimo herättelee yli satavuotiasta keskustan vanhaa puukoulua ruususen unesta uusiokäyttöön. Viimeiset vuodet vanha koulukiinteistö on seisonut etupäässä varastona. Koulun tiloissa on ollut satunnaisesti näyttelyjä, lähinnä Valtimo-päivien aikana. Kunnoltaan vanha hirsirakennus on erinomainen.



– Todistetusti hyväkuntoinen ja terve, vakuuttaa puukouluhanketta vetävä Jarkko Nevalainen.



Koulua herätellään henkiin Valtimon kunnan hankkeena Leader-avustuksen turvin. Hankkeen alullepaneviksi voimiksi Nevalainen nimeää kunnanjohtaja Leena Mustosen ja kunnaninsinöörinä toimineen Pasi Parkkisen.



Hankkeen kokonaiskustannusarvio on reilut 130 000 euroa, mistä avustuksen osuus noin 80 000 euroa. Avustuksen turvin kunta remontoi vanhan koulun tilat. Remontoituna on jo kesäkahvila sekä näyttelytilat, jotka molemmat ovat auki elokuun alkupuolelle asti. Pintaremontti etenee vielä koulun muihin tiloihin.



– Tarkoitus on, että jo ensi vuonna yhdistykset ottaisivat talon haltuun, Nevalainen sanoo.