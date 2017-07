Seurakunnan kesäkerho vetää hyvin väkeä

Itäkaupungin seurakuntakodin ovi käy tiuhaan, kun väki vaihtuu Nurmeksen evankelisluterilaisen seurakunnan järjestämässä kesäkerhossa.



Itäkaupungissa asuva Ulla Kärki käy kesäkerhossa 2-vuotiaan Sofian ja kuusiviikkoisen vielä nimettömän tyttövauvan kanssa.



– Kerho on tosi mukava ja tuo vaihtelua kotiäidin arkeen. Ennen kaikkea olen paikalla Sofian takia, joka joutuisi kotona katselemaan vain äitiä ja vauvaa. Täällä on kavereita ja tekemistä, joten yritetään raahautua tänne mahdollisimman usein, Kärki kertoo.



Kärki osallistuu ensimmäistä kesää kerhon toimintaan. Kun Sofia oli vuosi sitten vuoden vanha, kävivät he seurakuntakodin leikkikentällä ja sitä kautta tutustuivat sekä kerhon toimintaan että mukana olleisiin lapsiin ja vanhempiin.



– Täällä on joka päivä askartelua ja erilaista ohjelmaa, tänään oli kiva kalastusjuttu. Onhan tämä eri kuin mennä vain lähipuistoon, Kärki kiittää.