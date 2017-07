Ei kurjuutta kummempaa

Kurjalan pariskunta sanailee ajankohtaisista asioista lehtiä selaillessaan. Tuomaksella on tapana epäillä kaikkea ja nähdä niin ikävien kuin iloistenkin uutisten takana synkkiä pilviä. Ilona-rouva puolestaan näkee mustimmassakin pilvessä kultareunuksen.



– Nuapuri oli ollunna pyhänä koko iltapäivän venneellää ajelemassa Pielisellä.



– No, on sillä ollunna siellä uppee keli. Varmmaan ollunna paljon muitakkiin venneilijöitä.



– Arvaappa uuvestaan. Kojonselällä näky koko aekana vaan kolome moottorjvenettä ja yks purjevene.



– Ei oo totta! Kojolla vaan neljä venettä nuin ihanalla ilimalla. Mutta onhan se parempi tulos kun sillä laulaja Kojolla muinoin euroviisuloissa. Sehän sai sillä rokillaan vaan nolla pistettä.