Hannu Taanila tuo Kekkosen urkukonserttiin

Nurmeksen Kesäakatemian konserttisarjaan kuuluu tänä vuonna erikoinen kirkkokonsertti. Toimittaja Hannu Taanila esiintyy urkuri Markku Mäkisen kanssa Nurmeksen kirkossa keskiviikkoiltana. Mäkinen soittaa koraalialkusoittoja ja Taanila esitelmöi niistä.

– Takaan, että kirkkoon tulevilla ei ole ollut kirkossa milloinkaan niin hauskaa ja järisyttävää kuin siellä nyt tulee olemaan, Taanila sanoo.

Kirkossa kuultavan konsertin nimi on Bach, Buxtehude ja Kekkonen, mutta mitä tekemistä Kekkosella on barokin ajan säveltäjämestareiden Johan Sebastian Bachin ja Dietrich Buxtehuden kanssa?

– Sanoin Markulle, että Buxtehuden Praeludium in C on kuin Kekkonen: häikäisevä, loistelias, kirkas ja iso,Taanila selittää.

Konsertissa kuullaan, miten Buxtehuden sävellys taipuu Urho Kekkosen ääneksi.

– Osoitan, että säveltäjä kirjoitti tämän teoksen Lyypekissä 1674 Kekkosen poliittisesta taidosta innoittuneena, Taanila sanoo pilke silmäkulmassa.

Hannu Taanila tunnetaan toimittajana, joka sai osan yleisöstä ärsyyntymään vasemmistolaisilla mielipiteillään. Hän nousi kaiken kansan tietoisuuteen 1960-luvulla, kun hän juonsi legendaarista Jatkoaika-ohjelmaa yhdessä Lenita Airiston ja Aarre Elon kanssa.

Pitkän uran muun muassa kulttuuri- ja tiedeohjelmien parissa tehnyt Taanila ei ole työskennellyt Ylessä enää vuoden 2005 jälkeen, mutta puhetta piisaa edelleen, vaikkakin estradit ovat toisenlaisia kuin ennen. Innokkaana vanhan musiikin ja urkumusiikin harrastajana hän pitää tänäkin vuonna useita esitelmiä kirkoissa. Osa tilaisuuksista liittyy reformaation juhlavuoteen.

– Kirkkoihin ja taistolaisten puhetilaisuuksiin minä pääsen. Niissä on vapaus puhua, Taanila kiittelee.