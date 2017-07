Alikulkuväylän remontti alkaa alkuviikosta

Vinkerlahden rautatiesillan alikulun syventäminen alkaa maanantain tai tiistain aikana. Alikulun on arvioitu valmistuvan syyskuussa. Kuopiontie on alikulun kohdalta poikki urakan ajan, jolloin käytössä on kiertotie Porokylän ja Kynsiniementien kautta. Urakoitsijana toimii Savon Kuljetus.



– Liikennejärjestelyt ovat voimassa toistaiseksi. Tarkkailemme liikennettä ja tarvittaessa mietimme järjestelyjä uudelleen, kertoo työmaapäällikkö Esa Hottinen Savon Kuljetuksesta.



Alikulkuväylän korkeutta nostetaan 4,5 metristä viiteen metriin eli normaaliin siltakorkeuteen. Nykyisestä alikulusta mahtumattomat ajoneuvot ovat tähän asti ajaneet Porokylän ja Pitkänmäen kautta.



Kuljetusyrittäjä Hannu Mikkilä Kuljetusliike V. Mikkilästä uskoo alikulun syventämisen helpottavan liikennöintiä ja parantavan liikenneturvallisuutta merkittävästi.



– Porokylässä ja Laamilassa on paljon koululaisliikennettä, jota pitää varoa. Pitkältämäeltä Porokylään tullessa Laamilan risteyksessä ei myöskään ole liikenteenjakajaa, koska siitä menee erikoiskuljetusreitti. Moni autoilija oikoo risteyksessä, Mikkilä sanoo.