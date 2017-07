Kotimuseossa esineitä sadan vuoden ajalta

Valtimon Verkkojoella asuva Reino Juutinen on ottanut uuden ulkorakennuksensa käyttöön kotimuseoksi.



Museoon on hyvin huolellisesti aseteltu viimeisen sadan vuoden ajan käytetyt maalaistalon käyttöesineet, itsetehdyt koriste-esineet sekä kaskeamiseen kuuluvat tarvikkeet ja vaatteet. Kaiken kruunaa yli tuhat pahkasta tehtyä ja luonnon itsensä muovaamaa lintua, joihin on vain laitettu päät.



Nimekseen museo on saanut Tuprakuikka, jossa tupra viittaa savuun.



– Isäni Kauko Juutinen rakensi näytteillä olevilla hirsityökaluilla Yrjö Hautasen kotitalon Rasimäelle. Täältä löytyvät kaikki tarvittavat työkalut hirsitalon tekoon. Justeerista se kaikki lähti. Sillä kaadettiin puut, sitten hirret kuorittiin petkeleellä, Juutinen kertoo.



Juutinen omistaa maatilan myös Sotkamon Saviahosta, jossa on toinen kotimuseo. Verkkojoen kotimuseoon ihmiset ovat aina tervetulleita, kun isäntä vain sattuu olemaan kotona.



– Jos vain traktori ja auto ovat pihassa, niin täällä minä touhuan. Lauantaina lähden aamusta käymään kesätorilla kirkonkylällä, Juutinen sanoo.