Uutta tietoa talvisodasta Kiliniltä

Petroskoin valtionyliopiston historiantutkija Juri Kilin valmistelee kattavaa historiakirjaa talvisodan taisteluista Suojärven suunnalla vuosina 1939–1940. Kirja kertoo lähinnä Tolvajärven–Ägläjärven taistelusta sekä taisteluista Viitavaaran ja mahdollisesti Ilomantsin lohkoilla.



– Taistelut Viitavaarassa Vegarusjärven ja Salonjärven välisellä alueella jatkuivat lähes sodan loppuun asti ja olivat kiivaimmillaan tammikuussa 1940. Mikä oli kummankin osapuolen tehtävänä siellä, on epäselvää. Aion vastata tähän kysymykseen uudessa kirjassani, Kilin kertoo.



Teos pohjautuu paljolti ennen julkaisemattomiin Venäjän valtiollisen sota-arkiston ja Suomen Kansallisarkiston aineistoihin. Apuna on myös aiheeseen liittyvää suomalaista historiakirjallisuutta ja suomalaisten sotaveteraanien muistelmia.



– Tavoitteena on tehdä kunnon tietokirja, joka toivottavasti ratkaisee Suomen ja Venäjän historiallisten koulukuntien eristyneisyyden ongelman, Kilin korostaa.



Kirjan käsikirjoitus saadaan luultavasti valmiiksi keväällä 2018.