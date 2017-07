Helleraja vielä rikkoutumatta Ylä-Karjalassa

Alkukesä on ollut Ylä-Karjalassa ja koko maassa viileä. Valtimon kirkonkylän havaintoasemalla kesäkuun lämpötilan keskiarvoksi mitattiin 12,2 astetta. Pitkän ajan keskiarvoja vertailtaessa kyse on harvinaisen kylmästä kesäkuusta, mutta sellaisia on ollut lähivuosina useitakin.



– Vuodesta 1970 lähtien lasketun keskiarvon mukaan kesäkuu on näin kylmä noin joka kymmenes vuosi. 12,2 astetta tai kylmempää on kuitenkin mitattu Valtimolla myös vuosina 2015 ja 2014, kertoo meteorologi Niina Niinimäki Ilmatieteen laitoksen ilmastopalvelusta.



Ylä-Karjalassa ei ole ollut vielä yhtään hellepäivää tänä kesänä, mutta hyvin lähellä 25 asteen ylitystä käytiin 17. kesäkuuta, kun Valtimolla mitattiin 24,2 astetta. Kesän tähän mennessä lämpimin päivä oli viime viikon maanantaina, jolloin mittari kipusi 24,9 asteen lukemiin.



Viileä sää on vaikuttanut myös järvivesiin. Pintavesien lämpötilat olivat kesäkuun aikana keskimääräistä alhaisempia.



Viileä sää on näkynyt uimakoulujen osanottajamäärissä ja opetuksessa. Valtimon Lokkiharjulla uimakoulua ohjaava Tommi Härkin kertoo lapsia olevan nyt puolet vähemmän kuin viime vuonna.



– Ilmoittautumisajankohtana oli aika kylmä. Lapsia on nyt mukana 20, kun niitä viime vuonna oli yli 40. Myös opetus on hankalaa, kun oppilaita palelee.