Uudella sovelluksella museo kulkee mukana

Nenä kiinni matkapuhelimen näytössä pitkin Nurmeksen keskustan katuja kävelevä ei välttämättä ole Pokémon go -peliä pelaava teini. Hän voi olla myös museon mobiiliopasta käyttävä turisti. Nurmeksen museo on nimittäin mukana paikallismuseoiden emuseo-palvelussa.



Nurmeksen museo tarjoaa mobiilioppaan palvelun Puu-Nurmekseen tutustuville. Palvelua voi käyttää mobiililaitteellaan eli puhelimella tai tablettitietokoneella maksutta kuka tahansa.



– Ensimmäisenä palvelussa on mukana Rajakatu, mutta palveluun lisätään kaikki Puu-Nurmeksen talot, kertoo Nurmeksen museon projektityöntekijä Wilma Klippel.



Mobiilioppaassa on perustiedot talojen varhaisista vaiheista samaan tapaan kuin keväällä julkaistussa Nurmeksen kauppala – ensimmäiset vuosikymmenet -kirjassa. Oppaasta voi katsella myös vanhoja kuvia.



Rahoituksen Nurmeksen museo sai mobiilitietohankkeelle museovirastolta. Emuseo-palvelu on Suomen Kotiseutuliiton palvelu, jossa on mukana jo 22 paikallismuseota eri puolilta Suomea.