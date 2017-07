Ruuhkaa kuin isossa kaupungissa

Vinkerlahden rautatiesillan alikulkua syvennetään. Työmaan takia Kuopiontie on poikki alikulun kohdalta ja liikenne on ohjattu kiertämään Kynsiniemenkadun ja Porokylänkadun kautta. Kiertoreitti on aiheuttanut ruuhkia Porokylään, jossa autoilee paikallisten lisäksi kuljetusliikennettä ja kauttakulkijoita.



Urakasta vastaavan Savon Kuljetuksen työmaapäällikkö Esa Hottisen mukaan liikennejärjestelyt ovat kuitenkin sujuneet ihan kohtalaisesti.



– Muutama soitto on järjestelyistä tullut. Työn tilaajan eli ely-keskuksen kanssa olemme seuranneet tilannetta, ja tällä erää liikennejärjestelyt pysyvät samanlaisina, Hottinen kertoo.



Työmaan on arvioitu kestävän syyskuulle asti. Kesälomalaisten kulkeminen vähenee loppukesää kohden, mutta työmatkaliikenne ja elokuussa alkavat koulut tuovat alueelle lisää liikennettä. Ely-keskuksen projektipäällikkö Heikki Liukkosen mukaan ajojärjestelyjä voidaan muuttaa urakan edetessä, jos tilanne sitä vaatii.



Lehtovaaralta kulkeva Tuula Ikäkoivu käy Porokylässä yleensä päivittäin. Nyt hän kuitenkin pyrkii välttämään ruuhkia.



– En tule, jos ei ole pakko. Lähempänäkin on kauppoja, Ikäkoivu sanoo.