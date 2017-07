Lähiruokaa kaivetaan esille

Lähiruokapuoti Makasiinin suljettua yläkarjalaisen lähiruuan päällä on levännyt kysymysmerkki. Miten kuluttaja ja tuottaja saadaan kohtaamaan, sitä selvitetään nyt MTK-Pielisen Ruokaa läheltä lähelle -hankkeessa.



Hanketta koordinoivan Anneli Ollilaisen mukaan tarve on tullut kuluttajalta päin. Hän puuhaa hanketta ostopalveluna Visianne-yrityksensä kautta.



– Esimerkiksi lihasta on selvästi enemmän kysyntää kuin on tarjontaa. Sitä ei ole riittänyt myymälöihin, kun ne myydään jo suoraan tiloilta, Ollilainen kertoo.



Hankkeen tavoitteena onkin innostaa useampia tuottajia lähiruokabisnekseen. Ollilaisen mukaan monille yrittäjille jarruttimena on byrokratia.



Tällä hetkellä Ollilainen selvittelee erilaisia myyntipaikkoja lähiruualle. Tilojen suoramyynnin lisäksi lähiruokaa halutaan kauppojen hyllyille, ravintoloihin ja verkkokauppaan. Yksittäistä puotia ei enää edes harkita.



– Sen verran vähän on tuottajia, ettei omaan myymälään löydy kannattavuuksia, Ollilainen selittää.