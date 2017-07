Luvattomat aseet poliisin huostaan

Aseita tai räjähteitä luovutetaan poliisille Ylä-Karjalan alueelta noin kymmenen vuodessa. Itä-Suomen alueella poliisille on tänä vuonna luovutettu ampuma-aseita vapaaehtoisesti noin 50 kertaa ja aseita on saatu sitä kautta poliisin haltuun yli 150. Yhdellä luovutuskerralla poliisin haltuun päätyy yleensä useampikin ase.



– Kuolinpesät ovat tyypillisiä tapauksia. Aseille ei ole uutta omistajaa tai vainaja on toivonut, että aseet luovutetaan poliisille. Poliisi joko huutokauppaa tai hävittää aseet, komisario Sami Joutjärvi Itä-Suomen poliisista kertoo.



Luvattomat ampuma-aseet, niiden osat, patruunat, ammukset sekä räjähteet voi luovuttaa poliisille ilman seuraamuksia, kun niistä ilmoittaa oma-aloitteisesti. Käytäntö on pysyvä, vaikka armovuosista puhutaankin.



– Niin kutsuttu armovuosimenettely koskee ainoastaan laitonta hallussapitoa, esineillä mahdollisesti tehdyt muut rikokset tutkitaan normaaliin tapaan, Joutjärvi kertoo.