Liikkumisen iloa yleisurheilukoulussa

Tänä kesänä Nurmeksen Sepot ovat järjestäneet keskustan urheilukentällä yleisurheilukoulua lapsille. Kahden kolmen viikon jakson aikana ryhmät ovat kokoontuneet kaksi kertaa viikossa.



Ohjaaja Eveliina Ryynäsen mukaan opetukselle on riittänyt kysyntää.



– Täällä on kaksi ryhmää, ja kummassakin on ollut mukana maksimissaan 15 osallistujaa kerralla. Tietenkään kaikki eivät aina pääse, mutta oikein mukavasti kumminkin, hän kertoo.



Koulussa on tutustuttu erilaisiin lajeihin. Lapset ovat pitäneet vähän kaikesta, ja pituushyppy on noussut monien suosikiksi. Sen lisäksi porukan keskuudesta on paljastunut muutamia pitkän matkan juoksijoita sekä keihäänheittäjiä.



– Seiväshyppyä ei olla vielä päästy kokeilemaan, kun täällä ei ole omia seipäitä. Mutta eiköhän päästä vielä hyppäämään, Ryynänen selittää.



Vanhempien kesälomat ja huonot säät ovat pitäneet joillakin kerroilla osallistujamäärät alhaisina. Pienestä sateesta urheiljat eivät ole välittäneet.



– Ihan kaatosateella ei kuitenkaan ruveta urheilemaan. Joitain lajeja ei silloin edes uskaltaisi kokeilla, ohjaaja tuumaa.