Turunen paljasti kirjasuunnitelmia pruazniekassa

Karjalaisen Heimopruazniekan odotetuimpia vieraita oli kirjailija Heikki Turunen. Hän kertoi, että suojärveläisten kohtaloista kertovan kirjasarjan toinen osa valmistuu aivan näinä päivinä.



– Olen kerännyt valtavasti tietoa kirjaani ja kirjoittanut yötä päivää. Sovimme kustantajan kanssa, että minulta ilmestyykin trilogia. Eli jatkan siirtolaisten tarinaa.



Ensimmäinen kirja Kuokka ja kannel ilmestyi viime syksynä. Nyt ilmestyvän kirjan nimi tulee olemaan Vinoristin kansa. Turunen kysyi pruazniekassa, minkä hän laittaisi kolmannen kirjan nimeksi.



– Voisiko se olla Nengoset? Isä aina puhui nengosista, kun karjalaiset sanoivat nenga ruammo ja nengaleite. Eli näin teemme ja tällä tavalla.



Suojärven Pitäjäseuran juhlatoimikunnan jäsen Risto Salmela oli yleisesti tyytyväinen heimojuhlien kulkuun.



– Ihmisiä on ollut runsaasti liikkeellä, ja kaunis kesäsää on houkutellut paikalle runsaasti myös paikallista väkeä. Parasta näissäkin juhlissa on iloisen leppoisa karjalainen tunnelma, hän totesi.