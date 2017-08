Muovifirma lopetti toimintansa

Nurmeksen Känkkäälään tulossa ollut Pohjanmaan Muovikierrätys oy on lopettanut toimintansa. Yritys tiedottaa toimintansa ja maatalousmuovien noutojen lopettamisesta lyhyesti verkkosivuillaan. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Maaseudun Tulevaisuus verkkouutisissaan.

Kaupunki on rakennuttanut uudelle teollisuusalueelle yritystä varten hallin, jonka on määrä valmistua ensi viikolla. Tontti on jo asfaltoitu. Teollisuustontin pohjarakenteisiin, asfaltointiin ja halliin kaupunginvaltuusto on osoittanut yhteensä 546 000 euroa.