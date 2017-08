Sähkövirtaa saadaan katolta käsin

Ylä-Karjalassa siirrytään vauhdikkaasti kohti aurinkoenergiaa. Valtimolla aurinkopaneeleja asennetaan Kuntalaisten talolle ensi viikolla. Valtimon kunnaninsinöörin Ari Jaarasen mukaan aurinkopaneeleja aiotaan hankkia kuntaan jatkossakin. Esimerkiksi Valtimo-talon katolle paneeleja on suunniteltu.



– Varmasti tulee lisää, jos toteamme Kuntalaisten talon järjestelmän käyttökelpoiseksi. Aurinkosähkö on sellainen juttu, johon kannattaa satsata, Jaaranen sanoo.



Nurmeksessa puolestaan aurinkopaneelit kuuluvat uuden Pikku Kaarlen päiväkodin rakennusurakkaan. Lisäksi paneelit asennetaan piakkoin Hannilan päiväkotiin, Nurmeksen vuokrataloihin Hannikaisenkadun 11 A- ja B-taloihin sekä Hyvärilässä kartanohotelliin, kurssikeskukseen ja Pielis-areenalle.



– Urakoitsija on käynyt katsomassa kohteet, ja uskoisin, että asennus alkaa syyskuuhun mennessä, kertoo Nurmeksen kiinteistönhoidon esimies Timo Pelkonen.



Nurmes ja Valtimo ovat osana maakunnallisessa Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa -hankkeessa sekä valtakunnallisessa kuntien Hinku-verkostossa, jonka tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä.