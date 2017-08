Sorateitä kunnostettu enemmän naapurikunnassa

Nurmeksessa on tänä vuonna korjattu Lukanpurontietä ja Valtimolla Rapulintietä, mutta sorateiden korjauksessa on muutoin ollut meneillään hiljainen vaihe. Ely-keskuksen kelirikkokorjaukseen tarkoitetut rahat ovat menneet pitkälti naapurikuntaan.



– Korjauksissa edetään pahimmasta päästä. Lieksan puolella Jaakonvaarassa ja Egyptinkorvessa on tänä vuonna ollut kovia sateita, jotka ovat huonontaneet alueiden teitä. Siellä on pitänyt tehdä korjauksia, kertoo aluevastaava Olli Meriläinen Pohjois-Savon ely-keskukselta.



Jokavuotisille töille on Nurmeksen, Valtimon ja Lieksan yhteisessä budjetissa varattu 50 000 euroa. Ylimääräiseen kelirikkokorjaukseen on käytössä hieman yli 100 000 euroa.



– Normaali kelirikkokorjaus maksaa noin 53 000 euroa kilometriltä. Silloinkin vain tien kantavuutta parannetaan, eikä syvempiä korjauksia tehdä, sanoo Destian työmaapäällikkö Keijo Voutilainen.



Eräs huonokuntoisimmista sorateistä Nurmeksessa on ollut Ylikylän Riihivaarantie.



– Tie on ollut kuoppainen varsinkin loppukesästä. Ajaessa joutuu paljon väistelemään ja joskus pysähtymäänkin, kertoo alueella asuva Emma Sutinen.



Ongelmakohdat käytiin Riihivaarantiellä lanaamassa tiistain aikana.