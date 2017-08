Eskarilaisia ja ekaluokkalaisia samoihin ryhmiin

Valtimon koulun kello pärähti torstaina uuden lukuvuoden alkajaisiksi. Tänä vuonna koululla siirrytään kohti uudenlaista joustavaa esi- ja alkuopetusta.



– Opetusmuodossa eskarilaisia, ykkösluokkalaisia ja kakkosluokkalaisia voidaan sijoittaa samoihin opetusryhmiin. Näin voidaan tehdään niin taideaineissa kuin lukuaineissakin, kertoo rehtori Tiina Kärkkäinen.



Kärkkäisen mukaan tarkoitus on huomioida oppilaiden yksilöllistä kehitystä ja oppimistyyliä paremmin. Joku voi edetä nopeasti esimerkiksi matematiikassa, toinen voi tarvita lisätukea vaikkapa käsitöissä.



– Mahdollisuus joustavaan opetukseen on ollut olemassa iät ja ajat. Nyt se on nouseva trendi, kun uuden opetussuunnitelman tavoitteita yritetään toteuttaa, Kärkkäinen selittää.



Luokkia sekoittava malli tarkoittaa, että esi- ja alkuopetus voi kestää kahdesta neljään vuotta ilman luokalle jättämistä.



– Taidot kehittyvät oppilailla yksilöllisessä rytmissä. Luokalle jääminen voi jäädä leimaamaan lasta pitkäksikin aikaa, Kärkkäinen sanoo.