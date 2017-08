Lähivesien kalastusoikeuksia Metsähallitukselle

Mujejärven kylätoimikunnan kodalla kirjoitettiin viime viikolla uusi luku kalastushistoriaan, kun Mujejärven ja Petäiskylän osakaskunnat luovuttivat vesialueidensa kalastusoikeudet Metsähallitukselle.



Sopimus kattaa molempien osakaskuntien kaikki vesialueet, järvet ja lammet. Mujejärvellä vesialueita on 269 hehtaaria ja Petäiskylällä 204 hehtaaria.



Molemmat osakaskunnat tekivät luovutuksesta erillisen sopimuksen. Luovutussopimukset allekirjoitettiin osakaskuntien yhteisessä, ylimääräisessä kokouksessa viime viikon keskiviikkona.



– Molemmat osakaskunnat ovat asiaa käsitelleet ja tehneet itsenäiset päätökset. Yhteisellä kokoontumisella ylimääräiseen kokoukseen haettiin myös synergiaetuja, niin kuin kalastusoikeuksien yhtenäistämiselläkin, pohjusti Mujejärven osakaskunnan esimies Risto Piironen päättävää kokousta.



– Alueellisesti tässä ei ole isosta asiasta kyse, mutta tämä on merkittävä päänavaus uudenlaiselle yhteistyölle, kertoi Metsähallituksen Itäisen alueen eräsuunnittelija Eero Hartikainen.



Sopimus on koko maassa ensimmäinen, jossa yksityisten vesialueiden kalastusoikeudet siirtyvät kokonaisuudessaan Metsähallitukselle.