Mehustamolla tilat ja koneisto uusiksi

Peten marjatilan mehustamolla pyyhkii hyvin. Mansikkatilan yhteyteen yli kymmenen vuotta sitten perustettu mehustamo laajentaa toimintaansa.



– Valmistuskapasiteetti on lisääntynyt. Laajennamme yrityksille suunnattuja rahti- ja mehustuspalveluita, kertoo yrittäjä Pietari Kuittinen.



Mehustusmäärä on marjatilalla tuplaantunut lyhyessä ajassa.



– Meillä mehustetaan nykyään noin 300 000 kiloa marjaa ja hedelmää vuodessa, Kuittinen kertoo.



Mehustamon tuotantotiloja uudistettiin jo viime kesänä. Tämän vuoden puolella olisi vielä tarkoitus rakentaa kokonaan uusia tiloja.



– Rakennusluvat on jo hankittu uutta pakastehuonetta ja pullovarastoa varten.



Kuittisen mukaan mehustamolle on hankittu uusia pakkauskoneita ja tuliterä puristin. Myös mehujen pastöröintimenetelmät tehostuvat.



Peten marjatila valmistaa mehueriä pienille ja keskisuurille yrityksille ympäri vuoden. Kotitalousasiakkaat käyttävät palvelua enimmäkseen marjojen kypsymisen aikaan.