Murtopuroon rakenteilla uusi pato

Murtovaaralla Ylä-Karjalan latvavesiä kokoavaan Murtopuroon on rakenteilla uusi tammi eli pato, jolle sen tekijät antavat vähintään 40 vuoden takuun. Valtimon kunta teetättää kunnostustyöt Pielisen-Karjalan Tukkilaisperinne -yhdistyksellä. Viikko sitten Murtovaaran talomuseon hoidosta vastaavalla Heikki Ovaskaisella ja Terho Turusella oli jo puolentoista viikon rakennusurakka takanaan.



Työmaalla oli jo valmistunut kolme kertaa neljän metrin kokoinen, kivillä täytetty arkku padon tukirakenteeksi. Lisäksi tammen pohjapuut oli asennettu paikoilleen. Yhteensä patorakennelmaan on valmistettu ja asennettu noin 30 runkoa.



Patorakennelmasta saadaan tehtyä tänä kesänä noin kolmasosa. Rakentajakaksikko toivoo, että he pääsevät talvella tekemään loput rakennelman puista ja kuorimaan ne keväällä.



Ovaskainen arvelee, että tammea on kunnostettu viimeksi 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa.



– Tammen uudet pohjapuut pantiin tapeilla kiinni entisiin. Tapinreikiä poratessa nousi entisistä puista kirkasta puuta, eli yli satavuotiaat olivat vielä ihan hyvässä kunnossa, hän kertoo.