Asvalttijyrät ovat jo valmiina Aronsalmella

Päällystystyöt Aronsalmen ja Karhunpään välillä alkavat ensi viikon alussa. Kuutostietä asvaltoidaan kaikkiaan 16,4 kilometrin matkalta. Päällystystyöt aloitetaan Aronsalmen suunnasta.



– Tavoitteena on, että päällystystyöt saadaan valmiiksi noin kymmenessä päivässä, sanoo projektipäällikkö Ville Kuismin Asfalttikallio oy:stä.



Valtatien päällystäminen oli tarkoitus aloittaa jo aiemmin elokuussa, mutta sateiset säät ovat viivästyttäneet työn aloittamista.



– Kesä on ollut vaikea. Olemme hieman jäljessä alkuperäisestä aikataulusta, Kuismin sanoo.



Valtatietä päällystetään niin kutsutulla uusiopintaus-menetelmällä. Menetelmän mukaisesti vanhaa päällystettä kuumennetaan ja jyrsitään. Sen jälkeen pintaan sekoitetaan uutta tuoretta massaa ja sidosta parantavaa elvytintä. Lopputulos levitetään tielle uutena pintana.



– Näin saadaan hyödynnettyä olemassaolevaa päällystettä. Mentelmä on kustannustehokkaampi, toteaa päällysteasiantuntija Markus Simonen.



Päällystäminen uusiomenetelmällä maksaa noin 20 000 euroa kilometriltä. Aronsalmi–Karhunpää-välin kokonaiskustannuksiksi Simonen arvioi noin 300 000 euroa.