Bomban kylpylä aukeaa

Bomban kylpylä avataan keskiviikkona. Pohjois-Karjalan Osuuskaupan (PKO) nykyään omistama kylpylä on ollut remontissa viime vuoden elokuusta lähtien. Samalla on uudistettu kylpylän ravintolaa, hotellin vastaanottotiloja ja julkisivua sekä Bomban karjalaiskylää. Parannuksiin on käytetty yhteensä kuusi miljoonaa euroa.

– Uudistusten myötä Bomba nousee sille kuuluvaan arvoon Pohjois-Karjalan toiseksi matkailun helmeksi Kolin ohella. Näin saadaan Pielisen altaasta houkutteleva valtakunnallinen ja kansainvälinen matkailutuote, sanoo PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä.

Kylpylä on uudistettu kokonaan. Paikalle on rakennettu saunamaailma, jossa on kolme erilaista saunaa ja elämyssuihkuja. Lisäksi allasosasto on uusittu. Uudistuksissa on kuultu paikallisten mielipiteitä ja toiveita.

– Ennen Bomban uudistusten aloittamista teimme sekä nurmeslaisille yleisesti että yrityselämän edustajille laajan kyselyn, jossa kartoitettiin uudistustoiveita. Nyt on aika nauttia uuden Bomban tarjonnasta, Kivelä sanoo.