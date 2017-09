Juha Kanervolle hopeaa Vuokatti Trail Challenge -kilpailussa

Valtimon Vasamaa edustava Juha Kanervo osallistui Vuokatti Trail Challenge -polkujuoksukilpailuun lauantaina. Toissa vuonna juostu kulta himmeni tänä vuonna hopeaksi kipeän jalan takia. Viime vuonna mies ei päässyt osallistumaan kuumeen takia.

Toiseksi miesten sarjassa tullut Kanervo käytti 100 kilometrin juoksuun 14 tuntia ja 18 minuuttia. Maalissa mies oli koko kisan kolmantena, edelle juoksivat miesten ja naisten sarjojen voittajat, keravalainen Antti Rönkkö ja kiiminkiläinen Saara Päätalo.

Juoksu alkoi hyvin, mutta loppumatkasta vanha polvivaiva äityi häiritsemään suoritusta ja vauhtia oli pakko laskea.

– Kävi siinä 80 kilometrin kohdalla mielessä, onko mieltä tulla maaliin. Viimeinen osuus on melkein pelkkää nousua ja laskua. Loppumatka meni louhikkoisissa rinteissä kiipeämällä ja alamäissä takaperin oksista kiinni pitäen laskeutumalla, Kanervo kertoo.

Kanervo oli tiettävästi ainoa yläkarjalalainen osallistuja kolmatta kertaa järjestetyssä kilpailussa.

– Aika vaisun vastaanoton kisa on saanut, vaikka täälläkin on paljon ulkoiluharrastajia, ja kisassa on lyhyempiäkin matkoja. Enemmänkin voisi paikkakuntalaisia mukana olla.