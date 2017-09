Ylä-Karjalassa syksyn kutsuntoihin osallistuu reilut 50 vuonna 1999 syntynyttä

Nurmeksen kutsunnat keräsivät Hannikaisen saliin keskiviikkona 38 vuonna 1999 syntynyttä asevelvollista. Tilaisuuden avauspuheenvuorot, kaupungin ja seurakuntien sekä veteraanien tervehdysten lisäksi nähdyt esittelyvideot tekivät vaikutuksen Ville-Valtteri Tikkaan ja Antti Lipposeen.

– Videot ja esittelypuheet olivat hyviä, kertoi Lipponen, joka kertoi haluavansa Kainuun prikaatin jalkaväkeen.

– Haluaisin lentäjäksi, mutta tiedän, että sinne on vaikea päästä, Tikka pohti.

Kutsuntoihin osallistuneiden päivä jatkui kahvitauon jälkeen kutsuntainfolla sekä henkilökohtaisilla keskusteluilla, joissa hahmoteltiin palvelukelpoisuus, palveluspaikka ja palvelukseen astumisen ajankohta.

Tänä vuonna Suomessa on 31 000 vuonna 1999 syntynyttä asevelvollista, joista 924 on Pohjois-Karjalasta. Heistä 17 on Valtimolta, jossa kutsunnat ovat torstaina.