Rekulan remontti aikaistuu vuodella

Rekulan päiväkodin remontti aikaistuu vuodella, kaupunginhallitus linjasi periaatepäätöksessään maanantaina. Remontin suunnitelmat tehdään loppuun tämän vuoden kuluessa, jolloin remontti pääsee alkamaan ensi vuoden alusta. Päiväkoti muuttaa elementtitiloihin vuodenvaihteessa ja palaa remontoituihin tiloihin viimeistään tammikuussa 2019.

Remonttia haluttiin kiirehtiä päiväkodin sisäilmaongelmien vuoksi. Päivähoidon aluejohtaja Tuula Pikkarainen kertoo, että oireita on ollut sekä henkilökunnalla että lapsilla. Oireilua on ollut jo vuosia.

Yksi ongelmapesäke on löytynyt kellarissa sijaitsevasta jumppatilasta, jonka maton alta löytyi kosteutta. Matto on jo poistettu, ja tila on suljettu pois käytöstä. Kaupungin rakennuttajapäällikön Jere Korhosen mukaan syy sisäilmaongelmiin on vielä epäselvä.

Kaupunki on jo lähettänyt tarjouspyynnöt tilaelementtien vuokraamisesta. Tarjousta pyydetään kolmiosaisesta, noin 500 neliön päiväkodista. Tilaelementit pystytetään vanhan keskustan koulun päätyyn asfalttipihalle.